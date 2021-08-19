Murat Kayalı, Bergama Belediyespor'da

Geçtiğimiz sezon Esenler Erokspor'da forma giyen Elazığlı futbolcu Murat Kayalı, yeni sezonda TFF 3. Lig 1. Grup ekibi Bergama Belediyespor'la sözleşme imzaladı.

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Bergama Belediyespor, geçtiğimiz sezon Esenler Erokspor'da forma giyen Elazığlı futbolcu Murat Kayalı'yı renklerine bağladı. Futbola Elazığspor altyapısında başlayan ve Süper Lig kadrosunda da yer alan Murat, TFF 1, 2 ve 3. Lig düzeyinde çeşitli takımların formasını giydi. Geçtiğimiz sezon Esenler Erokspor ile play-off oynama başarısı gösteren Murat Kayalı, yeni takımı ile 1 yıllık sözleşme imzaladı ve takımının Burdur'da sürdürdüğü sezon öncesi kampına katıldı.