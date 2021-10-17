Elazığ'da akademisyen Necmi Karkın, Muşar Dağı zirvesinde resim sergisi açtı.

Akademisyen sanatçı Necmi Karkın, Baskil ilçesi Muşar Dağı'nda “Muşar Dağı'nda Ortaçağı Düşlemek' adlı resim sergisi açtı. Bölgenin tarihsel dokusuna dikkat çekmek amacıyla Muşar Dağı'nda sergisini açan Karkın, eserlerinde de arkeolojik imgeleri yansıttı. 12 resimden oluşan sergi ziyaretçilerini bekliyor.

Sergi hakkında bilgi veren Necmi Karkın, “Muşar Dağı'nda Ortaçağı Düşlemek adlı sergimiz açıldı. Doğal olarak burası Baskil ilçemizin önemli konumlarından birisi. Fırat Irmağı'nın kenarında bölgemiz hem tarihsel hem de ekolojik olarak doğal ve yaşamaya çok uygun. Üstelik tarihi eserlerimizin fazlalığını görüyoruz. Burada resim sergisi açarak bu bölgenin tarihsel dokusuna dikkat çekmek istedik. Bizim için çok önemli bir coğrafya ve medeniyetlerin geçtiği bir yer olarak kabul edilebilir.

Doğayı ve buradaki coğrafya üzerinde uluslararası projeler yapılabilir diye düşünüyorum. Herkese tavsiye ediyorum. Özellikle bu bölgede yaşayan halkımızın çok misafirperver oluşu da önemli oldu” dedi.