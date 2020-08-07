İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Müşterilerin gözü önünde cinayet işlemişti yakalandı

Elazığ’da husumetlisini çalıştığı dondurmacı dükkanında müşterilerin gözü önünde silahla ateş ederek öldüren zanlıyı polis, Diyarbakır’da yakalayarak adliyeye sevk etti.

Elazığ'da husumetlisini çalıştığı dondurmacı dükkanında müşterilerin gözü önünde silahla ateş ederek öldüren zanlıyı polis, Diyarbakır'da yakalayarak adliyeye sevk etti.



Olay, 3 gün önce merkeze bağlı Olgunlar Mahallesi Sultan Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şüpheli T.Ş. aralarında daha önceden problem bulunan Emrah Doğandemir'in çalıştığı dondurma dükkanına gitti. Şahıs, dükkandaki müşterilere rağmen belinden çıkardığı silahla Doğandemir'e ateş edip, kaçtı. Ağır yaralanan Doğandemir, kaldırıldığı Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.



Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada şüphelinin T.Ş. (24) olduğu ve Diyarbakır'a kaçtığı tespit edildi. Bunun üzerine şüphelinin kaldığı adres belirlendi, polis operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.



Elazığ'a getirilen ve İl Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınan şüpheli bugün kasten öldürme suçundan adliyeye sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.