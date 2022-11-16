Müteahhitle dağıtım şirketi arasındaki sorun apartmanı 8 aydır elektriksiz bıraktı

Elazığ'da bir apartmana müteahhit ve dağıtım şirketi arasındaki sorun nedeniyle yaklaşık 8 aydır elektrik verilemiyor. Karanlıkta kalan bina sakinleri, kış öncesi mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

Çatalçeşme Mahallesi 94. Sokak'ta bulunan 10 dairelik Aras Apartmanı sakinleri, inşaatın bitmesi ve yapı denetiminin alınmasına rağmen elektrik aboneliği alamıyor. Apartman sakinlerinin iddiasına göre elektriğin verilmemesinin nedeni elektrik şirketi ve müteahhit arasındaki anlaşmazlıktan kaynaklanıyor. Çareyi başka bir inşaattan seyyar kablo çekmekte bulan bina sakinleri, bu kez de elektronik cihazlarının yanmasıyla neye uğradıklarını şaşırdı. Mağduriyet yaşayan bina sakinleri, soğukta oturduklarını, bina soba kurmaya uygun olmadığından dolayı soba da kuramadıklarını ifade etti. Yetkililerden yardım isteyen bina sakinleri, mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

''Elektrik verilmediği için biz de komşudan hat çektik''

Yaşadıkları mağduriyeti anlatan bina sakinlerinden Zeynep Gül, ''Engelliyim, gücüm yoktu, diğer evimi sattım burayı satın aldım. Güya bir hafta sonra evin tamamını teslim edeceklerdi, hala ev yarıdadır. Elektriğimiz ve gazımız yok. Kış geldi soğukta yatıyoruz. Şirket ve müteahhit arasında olan bir sıkıntıdan kaynaklı ama şirketin mi müteahhidin mi sıkıntısı mı onu bilmiyoruz, bize söylemiyorlar. Herkes birbirine suç atıyor. Elektrik verilmediği için biz de komşudan çektiğimiz hatla elektrik kullanıyoruz. Karşı inşaattan aldığımız elektrikte soba, elektrik süpürgesi, çamaşır makinesi ve buzdolabı kaldırmıyor, sadece bir lambamız yanıyor. Makinelerimiz yandı ikisi de burada. Bir tanesi yandı, diğerini de hayırseverler bana verdi. Apartmanda aileler mağdur. Doğalgazımız kapıda ama elektrik gelmediği için gazımız bağlanamıyor. Elektrik yok diye doğalgazcılar gelip bakıyorlar, 'elektrik getirin biz size gazı çekelim' diyorlar. Ama elektrik gelmeden kombi nasıl takılır, petekler nasıl yanacak, baca sobası da yok. Montla yatakta yatıp kalkıyoruz. Kimin sıkıntısıysa ortaya çıksın, bu elektriği getirsin. Onlar sıcak yuvasında oturuyor, umurlarında değil. Biz iki üç aydır kaç kez söyledik. Müteahhidi arayınca şirkete suç atıyor, şirketi arayınca da müteahhide suç atılıyor. Nasıl olsa onların evi sıcak'' dedi.