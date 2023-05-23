Müzeler Haftası'nda Elazığ Basın Müzesi'ne yoğun ilgi

Elazığ'da Müzeler Haftası çerçevesinde Basın Müzesi büyük ilgi gördü.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 11 ana başlıkta açıkladığı 100 projeyi hayata geçirmeye devam ediyor. Bu çerçevede Harput mimarisinin en güzel örneklerinden biri olan ve 1800'lü yıllarda inşa edilen Sağir Müftü Konağı, Basın Müzesine dönüştürüldü. Harput mimarisine uygun olarak dizayn edilen Elazığ Basın Müzesi, şehrin kültür ve turizm yaşamına kazandırıldı. Basın tarihine ışık tutan ve basın tarihinin hafızasının canlandırıldığı müzede, baskı kalıplarından matbaaya, haberleşme araçlarından gazete ve dergilere kadar birçok basın yayın materyali yer alıyor. 10 Ocak'ta açılışı yapılan müze, açıldığı günden bu güne kadar vatandaşların ilgi odağı oldu. Ayrıca 18-24 Mayıs Müzeler Haftası çerçevesinde Basın Müzesi en yoğun günlerini geçiriyor. Müze, özellikle vatandaşların yanı sıra öğrenci tarafından da yoğun ilgi görüyor. Öğretmenlerinin eşliğinde guruplar halinde gelen öğrenciler, müzeyi gezerek keyifli dakikalar geçiriyor.

Öğrencileriyle birlikte Basın Müzesi'ni gezen öğretmen Sevil Akduman, “Müzeler Haftası gereği önce sınıflarımızda müzeleri tanıttık. Elazığ ve çevremizdeki müzeleri tanıttık. Daha sonra kalıcı olması açısından Basın Müzesi'ni gezmeye geldik. Basın Müzesi'ne daha fazla ilgi gösterdiler. Güncel olduğu için burayı daha çok sevdiler” dedi.

Müzenin çok güzel olduğunu belirten öğrencilerden Mısra Kaplan, “Burası çok güzeldi. Gezdik ve eski tarihi objeleri gördük. Baskılar, kalemler, paralar, yazılar ve haritalar vardı. Öğretmenim ve arkadaşımla gezdim. Çok mutlu oldum. Müze Haftası çerçevesinde geldik. Çok heyecanlandım. Gezdikçe heyecanım daha da arttı” diye konuştu.

Müzeler Haftası çerçevesinde Basın Müzesi'ni gezdiğini aktaran öğrencilerden Salih Emir, “Çok güzeldi. Telgraflar, batmalar, gazeteler, altınlar vardı. Mum heykeller vardı ve onları görünce gerçek zannettim” şeklinde konuştu.

Çok eğlendiğini dile getiren Sahra Suemre ise “Müzenin her yerini gezdik. Mumdan heykelleri, paraları, eski eserleri gördüm. Çok heyecanlandım” diye kaydetti.