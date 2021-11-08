Müzisyen Kalacı: "Farklı kuşaklara hitap eden şarkılar, gelecek nesillere de aktarılıyor"

Müziğin oldukça katmanlı bir sanat dalı olduğunu kaydeden Kalacı, müzikte temel amacın gelecek nesillere aktarılmak olduğunu dile getirdi. Bunun, sanatın doğasında var olan temel bir düşünce olduğunu aktaran Kalacı, farklı kuşaklara hitap edebilen her şarkının gelecek nesillere de aktarıldığını vurguladı. Farklı kuşak mensubu olan bireylerin her birinde farklı estetik görüş olduğunu anlatan Kalacı, “Herkesi şarkılarla kucaklayabilmek hem zor hem de çok değerli. Müzik alanında bunu başarmış isimler var. Şarkıları o kadar değerli ve ilgi çekici ki kuşaklar arasında devrediliyor bu şarkılar. Kuşkusuz ki bütün döneme hitap etmek isteyen bir şarkıcının temel amacı da bu. Öyle şarkılarım olsun ki herkes severek dinlesin, kendinden bir şeyler bulsun bu şarkılarda. Bu noktada birçoklarının aklına şarkıların türü meselesi geliyor. Örneğin rap geniş bir kesim tarafından kabul edilmez gibi bir algı var. Bence buradaki temel husus, türler üzerinde şarkılar yapmak. Sözler öyle güzeldir, ezgi o kadar etkileyicidir ki rap dinlemeyeceği düşünülen kişi bile bu türdeki şarkıları dinler. Şarkılarımla temel olarak gelecek nesillere ulaşmak istiyorum. Benden sonra da dinlensin bu şarkılar. Dinleyiciler mest olsun, kendilerini mutlu hissetsinler. Bunun için daha çok çalışmam gerektiğini biliyorum. Sektörü yakından takip etmek, yeniliklere açık olmak bir hayli önemlidir. Ben de kendimi geliştirebilmek için gerekli adımları atmaya çalışıyorum. Tarzıma yakın bulduğum şarkıcıları dinliyor, onların beğenilme sebeplerini analiz ediyorum. Ama bu, özgün olmadığım anlamına gelmemeli. Öğrendiklerime beni yansıtacak detaylar ekliyorum. Bu çalışmalar sayesinde bir tarzım oluştuğunu söyleyebilirim. Açıkçası yaptıklarım, beni oldukça mutlu ediyor” dedi.