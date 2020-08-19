Naile İvegin Çırak, Elazığ İl Özel İdare'de

Elazığ İl Özel İdare, OGM Ormanspor’dan forvet Naile İvegin Çırak’ı renklerine bağladı.
Elazığ İl Özel İdare, OGM Ormanspor'dan forvet Naile İvegin Çırak'ı renklerine bağladı.
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekibi Elazığ İl Özel İdare, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-beyazlılar bu kapsamda son üç sezondur OGM Ormanspor'da oynayan tecrübeli uzun forvet Naile İvegin Çırak'ı kadrosuna kattı.
1985 Tokat doğumlu Naile İvegin Çırak, 2000 yılında BOTAŞ'ta başlayan kariyerinde sırasıyla, Beşiktaş, Tarsus Belediyespor, Antakya Belediyespor, Yakındoğu Üniversitesi ve OGM Ormanspor formaları giydi. Naile, Türkiye Milli takımının da formasını uzun yıllar giydi.