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Narkotik köpeği tepki verdi, uyuşturucu ele geçirildi

Elazığ’da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada narkotik köpeği Alçı’nın tepki verdiği bir araçtaki şüpheliden 98 uyuşturucu hap ile esrarı ele geçirildi.

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada narkotik köpeği Alçı'nın tepki verdiği bir araçtaki şüpheliden 98 uyuşturucu hap ile esrarı ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Diyarbakır yolu Gezin ilçesi yol kontrol noktasında uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı.Narkotik köpeği Alçı'nın tepki verdiği bir otomobil de bulunan L.G'nin yapılan üst aramasında 98 adet extacy hap ve 8 gram kubar esrar ele geçirildi. Uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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