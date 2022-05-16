İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Nazımiye Kaymakamı Tutkan, okul servislerini denetledi

Tunceli’nin Nazımiye İlçe Kaymakamı Uğur Tutkan, haftanın ilk gününde okul servis araçlarını denetleyerek sürücüleri kurallara uyma konusunda uyardı.

Tunceli'nin Nazımiye İlçe Kaymakamı Uğur Tutkan, haftanın ilk gününde okul servis araçlarını denetleyerek sürücüleri kurallara uyma konusunda uyardı.


Nazımiye Kaymakamı Uğur Tutkan, haftanın ilk gününde öğrencilerin okul servis araçlarını denetledi. Servis araç sürücülerini okullara geliş ve gidişlerinin güvenli, huzurlu ve sağlıklı bir şekilde sağlanması için kontrollerde bulunarak şoförleri kurallara uymaları hususunda uyardı. Servisten inen öğrencilerle okula kadar yürüyen Kaymakam Tutkan, öğrencilerle bir süre sohbet ettikten sonra başarılar diledi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.