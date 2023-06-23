Nazırlı: ''Davutoğlu başkan olduktan sonra bizleri tasfiye etti''

AK Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı, çocuk yaşlardan beri siyasetin içinde olduğunu, Genel Başkanlığı döneminde Ahmet Davutoğlu'nun kendilerini tasfiye ettiğini söyledi.

AK Parti Elazığ Milletvekili Nazırlı, basın mensupları ile bir kahvaltıda araya geldi. Burada değerlendirmelerde bulunan Nazırlı, çocuk yaştan beri siyasetin içinde olduğunu, hep AK Parti çatısı altında bulunduğunu söyledi. Ankara'da parti çatısı altında çeşitli kademelerde görev adlığını vurgulayan Nazırlı, Genel Başkanlığı döneminde Ahmet Davutoğlu tarafından tasfiye edildiğini ve bir süre siyasete ara verip İstanbul'a yerleştiğini ifade etti. Nazırlı, ''İstanbul'da kongre ile birlikte Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı oldum. Siyasi hayatımız AK Parti'nin kurulduğu yollardan beri var. Memleketimize hizmet etmek için vardık. Adaylık başvurusunu Elazığ'dan yapmadım doğru. Teşkilat adabı gereği bunu yaptım. Hangi ilden başvuru yaptığımız da çok önemli değil. Elazığlı olduğum için Cumhurbaşkanımız böyle takdir etti ve buradan aday olup seçildik. Çeşitli projelerimizi hayata geçireceğiz, öncelikli olarak iletişim projesini önemsiyorum. Son dönemde yaşanan doğal afetlerin ardından medyamızla, siyasetçilerimizle vatandaşlarımızla bazı kopukluklar olmuş. Bizim bu iletişimi geliştirmemiz gerekiyor dedik ve bunun üzerinden çalıştık. Bayanlarımızın aktif bir şekilde hayata dahil olmaları gerekiyor. Onların çalışmalarına daha çok destek vereceğiz. Kadınlarımızı daha konforlu nasıl yaşarırız onun derdinde olacağız'' dedi.