Nehirde boğulan asker son yolculuğuna uğurlandı

İzine geldiği memleketi Elazığ'ın Palu ilçesinde Murat Nehrine yüzmeye girdikten sonra akıntıya kapılarak boğulan Piyade Er Mustafa Taş (20), son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün öğle saatlerinde Palu ilçesinde bulunan Kozlu Çeşmesi mevkiinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Piyad Er 20 yaşındaki Mustafa Taş, 2 kardeşi ve arkadaşıyla geldiği Murat Nehrine yüzmeye girmiş, akıntıya kapılarak gözden kaybolmuştu. Karşı kıyıya geçen kardeşi ise olduğu yerde mahsur kalmış ancak rafting takımı tarafından kurtarılmıştı. Kayıp olan genç için bölgede jandarma, AFAD ve Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğinden dalgıçlar ile vatandaşlar arama yaptı. Beyhan bir barajının kapaklarının kapatılmasıyla suyun debisi de düşürüldü ve Taş'ın cansız bedeni kayıp olduğu yerin yaklaşık 2 kilometre aşağısında Çanak mevkiinde bulundu. Sudan çıkarılan gencin cansız bedeni, Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bolu'da 3 aydır vatani görevini yapan ve uzman erbaşlık sınavına girmek için memleketine geldiği öğrenilen Taş için bugün Kovancılar ilçesi Bağlar Camii'nde cenaze töreni düzenledi. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazına, Palu Belediye Başkanı Bekir Yıldırım, askeri erkan, vatandaşlar ve aile yakınları katıldı.

Cenaze töreninin ardından Taş'ın bayrağa sarılı naaşı Asri Mezarlığı'na götürülerek defnedildi.