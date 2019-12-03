Nehre düşen kamyonet sürücüsünü arama çalışmaları sürüyor

Elazığ'ın Keban ilçesinde kamyonetin şarampole yuvarlanıp Fırat Nehri'ne düşmesi sonucu kaybolan sürücü Bedrettin Oruç'un bulunması için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Kaza, dün ilçede Fırat Nehri'nin Karakaya Barajı bağlantısı olan Nimri Dağı eteğinde meydana gelmişti. Bedrettin Oruç (41) idaresindeki 23 AT 269 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrilip nehre düştü. Kamyonet çekici yardımı ile sudan çıkarılırken, sürücü Oruç'a ulaşılamadı. Dün bölgede jandarma, sağlık, AFAD ekipleri ve İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıçlar tarafından yapılan aramada sürücüye ulaşılamadı. Bugün ise bölge de ekipler arama çalışmasına devam etti.

Sabah saatlerinden itibaren nehirde dalgıç polisler su altında arama yaparken, diğer ekipler ve gönüllüler ise yaklaşık 20 kilometrelik alanda yüzey taraması yaptı.

Şuana kadar kayıp sürücüye ulaşılamadığı bildirildi.