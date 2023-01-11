Nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlan Elazığ'da görüntülendi

Dünyada nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan çizgili sırtlan, Elazığ'da bir çoban tarafından görüntülendi.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) kategorilerine göre ‘Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde yer alan çizgili sırtlan, Kovancılar ilçesine bağlı Mirahmet köyü kırsalında bir çoban tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Kırsalda koşan sırtlan bir süre sonra gözden kayboldu.