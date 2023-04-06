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Nevşehir Belediye - ES Elazığspor maçı seyircisiz

TFF 3.

Lig 1. Grup'un 27. haftasında oynanacak olan Nevşehir Belediyespor-ES Elazığspor maçı ev sahibi takımın cezası nedeniyle seyircisiz oynanacak.


Lig 1. Grup'un 27. haftasında ES Elazığspor, Nevşehir Belediyespor'un konuğu olacak. Son haftalarda aldığı mağlubiyetlerle alt sıralara yaklaşan Bordo-Beyazlı ekip, play-off mücadelesi veren rakibi karşısında puan ya da puanlar hedefliyor. 8 Nisan Cumartesi günü saat 15.00'te başlayacak olan maç Nevşehir Gazi Stadı'nda oynanacak ve ev sahibi ekibin cezası nedeniyle seyircisiz oynanacak. ES Elazığspor kafilesi bu maç için Cuma günü karayoluyla Nevşehir'e gidecek.

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