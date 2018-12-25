Nijeryalı heyet, Fırat Üniversitesini gezdi

Nijerya Ulusal Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Isa Ali Pantami ve beraberindeki heyet, FÜ'yü ziyaret etti.Mühendislik ve Teknoloji Fakülteleri ile Fırat Teknokenti gezen heyet, öğretim üyelerinden bilgi aldı. Heyet daha sonra FÜ Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ'ı makamında ziyaret etti.

FÜ Teknokent ile Adli Bilişim bölümlerini çok beğendiğini belirten Nijerya Ulusal Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Isa Ali Pantami, kurum olarak Türkiye'deki başarılı Fırat Üniversitesi ile ikili anlaşma yapmak istediklerini söyledi.

İlk Önce Ar-Ge konusunda anlaşmak istediklerini vurgulayan Pantami, “Bu üniversitede çok güzel şeyler gördüm. Özellikle Teknokent ve Adli Bilişim Mühendisliği bölümünü çok beğendim. Gerçekten Nijeryalı öğrencilerimizin buraları görmesini istiyorum. Biz normalde Kanada, Amerika ve İngiltere'ye öğrenci gönderiyoruz. Bu sefer inşallah Türkiye'ye Fırat Üniversitesine öğrenci göndereceğiz"dedi.

Heyeti ağırlamaktan mutluluk duyduklarını dile getiren Rektör Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, Nijerya ile Master ve Doktora öğrencileri gönderme, ortak projeler yürütme konusunda fikir alışverişinde bulunduklarını kaydetti.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil Hasar, Rektörlük Basın Yayın Tanıtım ve Halkla İlişkiler Müdürü Doç. Dr. İlhan Oğuz Akdemir ile FÜYÖS Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Asıf Yokuş'unda eşlik ettiği ziyarette Rektör Demirdağ, heyette bulunanlara çeşitli hediyeler verdi.