Nika Baric, Elazığ İl Özel İdare'de

Elazığ İl Özel İdare, yeni sezon öncesi Slovenya Milli Takımı oyun kurucusu Nika Baric'i renklerine bağladı.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Elazığ İl Özel İdare, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-beyazlı ekip, bu kapsamda son olarak Rusya ekibi Dinamo Kursk'ta forma giyen Sloven oyun kurucu Nika Baric'i renklerine bağladı. 1992 Slovenya doğumlu olan Baric, ülkesinin Atlet Celje takımında başlayan kariyerinde daha sonra Spartak Moskova, Ekaterinburg ve Dinamo Kursk formaları giydi. Rusya'da son 9 yılını geçiren ve 2010 yılında Avrupa'da yılın genç oyuncusu ödülünü de kazanan Baric, 2012 yılında Minnesota Lynx tarafından draft edildi ve kısa bir süre WNBA kariyerine de sahip.