Nuri Eroğlu Büyük Erkekler ve Büyük Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda Elazığ rüzgarı

Zonguldak'ta düzenlenen Nuri Eroğlu Büyük Erkekler ve Büyük Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda Elazığ Belediyespor'dan 3 sporcu çeyrek finale kaldı.

Zonguldak'ta düzenlenen Nuri Eroğlu Büyük Erkekler ve Büyük Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda Elazığ Belediyespor rüzgarı esiyor. 66 ilden 612 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen ve çekişmeli müsabakaların oynandığı şampiyonada Elazığ Belediyespor Boks Takımı'ndan Fatma Şahin, Gülistan Gezici ve Gizem Özer çeyrek finale yükseldi. Oynanan müsabakalarda kadınlarda 48 kiloda mücadele eden Fatma Şahin rakibini 4-1, 57 kiloda mücadele eden Gülistan Gezici rakibini 3-0 mağlup ederken, 63 kiloda mücadele eden Gizem Özer de üçüncü tur maçını bay geçerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde, Fatma Şahin Fenerbahçe'den Ayşe Çağırır, Gülistan Gezici Ankaralı rakibi Esra Özyol ve Gizem Özer ise Trabzonlu rakibi Özge Sancak ile karşılaşacak.

Müsabakalar 23 Eylül Perşembe Zonguldak Site Kapalı Spor Salonu'nda oynanacak.