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Ocaktan sıçrayan kıvılcım yaşlı adamın evini yaktı

Elazığ’da bir köyde yaşlı bir adamın yalnız yaşadığı ev, ocaktan ateşin sıçraması sonucu yandı.

Elazığ'da bir köyde yaşlı bir adamın yalnız yaşadığı ev, ocaktan ateşin sıçraması sonucu yandı.


Olay, Keban ilçesine bağlı Nimri Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y. O. yalnız yaşadığı evde yemek yaptığı sırada ocaktan ateş sıçradı. Sıçrayan ateş eşyaları tutuşturması üzerine durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine ilçeden giden 2 kuruma ait itfaiye ekibi yangını söndürdü.


Herhangi bir yaralanma ve can kaybının olmadığı yangında, evdeki eşyalar kullanılamayacak duruma geldi.

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