Öğrenci evi yangında kül oldu

Elazığ'da öğrencilerin kaldığı bir evde çıkan yangın tüm eşyayı küle çevirdi.

Yangın, merkeze bağlı Yeni Mahalle Parlak Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı bir binanın öğrencilerin kaldığı ikinci katındaki dairede henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, ev kullanılamaz hale geldi.

2 katlı evin sahibi olduğu öğrenilen kadın ise yangın nedeniyle gözyaşlarını tutamadı.