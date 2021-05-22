Öğrenciler "Değerli Arkadaşım" projesini uyguladı

Elazığ'da ortaokul öğrencileri, "Değerli Arkadaşım" projesini günlük yaşantılarına uygulayarak öğrendi.

Maden ilçesine bağlı Şehit Gökmen Taşkıran İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Matematik öğretmeni Nurefşan Ekinci koordinesinde uygulanan "Değerli Arkadaşım" projesine katıldı. Sevgi, saygı, hoşgörü, yardımlaşma, işbirliği, dürüstlük gibi farklı değerlerin işlendiği projede, öğrenciler araştırdıkları ayet ve hadisleri günlük hayatta uygulamaya çalıştı. Proje kapsamında çeşitli web 2.0 araçları kullanılarak yapılan etkinliklerle her ay farklı bir değerin daha kalıcı olması amaçlandığı aktarıldı. Değerler Eğitimi konusunda farkındalık oluşturulan projeye Elazığ'ın yanı sıra ülke genelinde de bir çok imam hatip ortakokulunun katıldığı kaydedildi.

Proje koordinatörü Matematik Öğretmeni Nurefşan Ekinci çalışma hakkında bilgi vererek,"Eğitim akademik bilgilerin öğretildiği bir alan olmakla birlikte insanların sahip olması gereken manevi değerlerin de bireylere kazandırılması anlamına geliyor. Başarının sadece akademik bilgiye dayandırılması maalesef toplumda büyük manevi bir boşluğun oluşmasına neden oldu ve olmaya devam ediyor. Bu açıdan bakıldığında projemizin bu manevi boşluğu doldurmasına katkı sağlayacağına inanıyorum” dedi.