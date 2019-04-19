Öğrenciler fidan dikti

Eğitim Fakültesi öğrenciler, Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında fidan dikme etkinliği gerçekleştirildi. Öğrenciler, rektörlük kampüsünde bulunan alana 250 adet Sedir ve Karaçam fidanı dikti.

Öğrencilerin topluma hizmet uygulamaları dersi kapsamında bu etkinliği gerçekleştirdiğini belirten Fakülte Koordinatörü Prof. Dr. Erdal Canpolat, destek veren Rektör Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ ve etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Fidan dikimine öğrencilerin yanı sıra, Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Gonca Keçeci ile Dr. Öğr. Üyesi Ferhat Bahçeci'de katıldı.