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Öğrenciler huzurevi sakinleriyle bir araya geldi

Elazığ’da öğrenciler Gazi Huzur Evininin sakinleriyle bir araya geldi.

Elazığ'da öğrenciler Gazi Huzur Evininin sakinleriyle bir araya geldi.


Eğitim Bir Sen Elazığ Şubesi tarafından düzenlenen programda Şeker İlkokulu öğrencileri Gazi Huzur Evini Ziyaret etti. Örf ve adetleri öğrenilmesi amacıyla yapılan etkinlikte, huzurevi sakinleriyle sohbet eden öğrenciler yaşlılardan geçmişle ilgili bilgi aldı.


Yaşlıların kültür, örf ve adetleriyle manevi değerlerini kendilerine miras bıraktığını ifade eden Okulu Müdürü Mehmet Yeni, “ Onlar, yarınlara taşımamızı sağlayan ,geleceğe ışık tutmamıza vesile olan yeğane değerlerimizdir. Büyüklerimize gösterilen saygı ve sahiplenme duygusunu içerisinde hareket eden bir toplumuz. Peygamber efendimiz gençleri yaşlılara saygı göstermelerini teşvik etmiştir. Bir genç yaşından dolayı bir ihtiyara saygı gösterirse Allah'ta ihtiyarlığında ona saygı gösterecek kimseler yaratır. Diyerek bu hususun önemini vurgulamıştır. Bu vesile ile tüm yaşlılarımıza huzurlu ve uzun ömürler diliyorum” dedi.

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