Öğrenciler için eğitim semineri

Elazığ'da öğrencilerin sınav kaygılarını azaltmak ve başarı oranlarını artırmak için seminer verdi.

Elazığ Belediyesi tarafından, öğrencilerin sınav kaygılarını azaltmak ve başarı oranlarını artırmak için İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa eğitim semineri düzenledi. Belediye Kültür Merkezi'nde gerçekleşen seminere çok sayıda öğrenci katıldı. İlk ve ortaöğretim öğrencilerine Birey, Aile, Kurum Danışmanı ve İletişim Uzmanı Emel Algül tarafından sınav başarısını olumlu etkileyecek motivasyon teknikleriyle ilgili bilgiler aktarıldı.

Öğrencilerin ilk olarak birey olduklarının farkına varmaları ve sorumluluklarının bilincinde olmalarının gerektiğini belirten Uzman Emel Algül, “Kişinin karar verebilme yetisine ulaşmış olması kişisel başarılarında önemli bir rol oynuyor. Kişi daha çok birey olma öncesindeki durumu anlatır. Birey olmak daha çok kendin olmakla kendini tanımayla, kararlarını kendin verebilmeyle alakalıdır. Karar verebilmek sorumluluk sahibi olmak demektir. Çevrenizdeki kişiler sizden sorumluyken artık kendi hayatınızın bilincinde olarak yolunuza devam edeceksiniz. Bir işi ismen yapmak var bir de o işle Mevlana'nın dediği gibi hal olmak yani o işle bir olmak vardır. Yaşamda böyle bir şeydir. Anne karnından itibaren bir takım kavramlar öğretilir ve o kavramlara yönelik zihinde bir çerçeve çizilir. Bu durum ders çalışma içinde böyledir ve çizdiğimiz çerçeveler doğrultusunda hayata devam edilir” dedi.

Seminer öğrenciler tarafından sorulan soruların yanıtlanması ile sona erdi.