Öğrenciler ‘Kariyer Günleri'nde hekimlerle buluştu

Elazığ'da bir okulda düzenlenen ‘Kariyer Günleri' semineri kapsamında öğrenciler hekimlerle buluştu.

Ahmet Kabaklı Anadolu Lisesi'nde ‘Kariyer Günleri' programı düzenlendi. Okulun konferans salonunda düzenlenen programa, Medical Park Elazığ Hastanesi Genel Müdürü Op. Dr. Mahmut Yıldız, Psikiyatri Uzm.Dr. Zeynep Elyas Kaya, Kurumsal İletişim Müdürü Esin Yamaç Erten, Okul Müdürü Murat Koç,öğretmenler ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Seminer kapsamında da Hastanenin Genel Müdürü Op. Dr. Mahmut Yıldız ile Psikiyatri uzmanı Dr. Zeynep Elyas Kaya, hem kendi hayatlarından kesitler aktardı, hemde sağlık açısından bilgiler verdi.

Öğrencilerle buluştuklarını aktaran Hastanenin Genel Müdürü Op. Dr. Mahmut Yıldız, “Kendi yaşam deneyimlerimizi, kariyer planlamalarımızı aktardık. Öğrenciyken ve sonrasında meslek hayatımızda belirlediğimiz hedeflere giderken yaşadığımız zorlukları anlatarak, bu zorlukları nasıl ve hangi yöntemler üzerinden geçtiğimizi ve sonunda şuan ki halimizden neler kazandığımızı, ne kadar mutlu ya da mutsuz olduğumuzu paylaştık" dedi.

Okul Müdürü Murat Koç ise, "15-19 Nisan tarihleri arasında okulumuzda düzenlediğimiz ‘Kariyer Günleri' kapsamında bugün Medical Park Elazığ Hastanesi'nden Genel Müdür Op. Dr. Mahmut Yıldız ile Psikiyatr Zeynep Elyas Kaya teşrif ettiler. Öğrencilerimizle çok güzel paylaşımlarda bulundular. Biz, kendilerine teşekkür ediyoruz. Öğrencilere, hayatlarında karşılaştıkları zorlukları eksisiyle artısıyla anlattılar" ifadelerini kullandı.

Program sonunda Okul Müdürü Murat Koç, konuşmacılara plaket verdi.