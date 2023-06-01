Öğrenciler müzede tarih dersi gördü

Elazığ'da ortaokul öğrencilerine Harput Basın Müzesi'nde tarih dersi verildi. Geçmişin ambiyansında verilen tarih dersi, öğrenciler tarafından büyük bir ilgi ile dinlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Elazığ Belediyesi işbirliğinde ortaokullarda verilen tarih derslerinin 2 gün boyunca müzelerde verilmesi için bir etkinlik düzenlendi. Bu çerçevede öğrenciler gruplar halinde Elazığ Belediyesi Harput Basın Müzesi'ne getirildi. İlk olarak müzeyi gezen öğrencilere müze sorumlusu İdris Akkoyun tarafından bilgiler verildi. Gezinin ardından müzenin kafesinde toplanan öğrenciler, tarih dersini işledi. Tarihi yerinde inceleme ve görme imkanı bulan öğrenciler, bu tür etkinliklerin devam etmesini dilediklerini belirtti.

Öğrencilere müze hakkında bilgi veren müze sorumlusu İdris Akkoyun, “Müzeler Haftası'nda 50'nin üzerinde okul ağırladık. Hafta içi bir saat aralıklarla günde yüzlerce öğrencimizi misafir ettik. Tarihi gelişimi ve müzelerin önemini anlattık. Bu hafta sonucunda da etkinlikler düzenledik. Bugün de Elazığ Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında düzenlenmiş olan ‘Müzelerde Tarih Dersi' protokolü dahilinde farkındalık oluşturulması ortaya koyulmuştur. Bugünkü programımızda bu farkındalığın başlangıcıyla başlamakta” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büroda görevli Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Murat Alp Türk, “Bu, Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak yaptığımız etkinliklerden bir tanesi. Sınıflarımızda müfredata uygun tarih öğretmenlerimiz gayet başarılı bir şekilde tarih derslerini anlatıyorlar. Biz de Müzeler Haftası akabinde ortaokul düzeyindeki öğrencilerimiz için mekansal anlamda tarih dersini işleyelim dedik. 1 ve 2 Haziran tarihlerinde toplamda 4 oturum olmak üzere görevlendirdiğimiz tarih öğretmeni arkadaşlarımızla bu ders etkinliğimizi gerçekleştirmiş olacağız” diye konuştu.

Her yerin okul olduğunu aktaran Tarih Öğretmeni Alparslan Alemdaroğlu, “Okul her yerdir. Sadece eğitimi sınıfa indirgemek değil de müzelere tarih ve sosyal bilgiler derslerini taşıyalım dedik. 2017 yılında Viyana'ya gittiğim zaman orada derslerin ören yerlerinde, kale içlerinde, müzelerde ve önemli tarihi mekanlar içerisinde işlendiğini gördüm. Çocukların zevk alarak bu işi yaptığını gördüm. Bizim temel amacımız da bir milli bilinç, tarih bilinci vermektir. Bunu da pekiştirmenin en önemli yeri müzelerdir. Bugün burada çok güzel olan bir müzede Harput kültürünü, Harput'a ait olan tarihi ve değerleri gözlemledik ve anlattık” şeklinde konuştu.