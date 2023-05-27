İhlas Haber Ajansı

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Öğrenciler sinema etkinliğinde buluştu

Elazığ’da İhsan Tangülü İlkokulu öğrencileri, Engelsiz Yaşam Merkezinde Ters Yüz adlı sinema filmini izledi.

Elazığ'da İhsan Tangülü İlkokulu öğrencileri, Engelsiz Yaşam Merkezinde Ters Yüz adlı sinema filmini izledi.


Çocukların sosyal ve duygusal gelişimlerine katkıda bulunmak, hayal gücünün gelişmesine imkan sağlamak ve anı kültürü oluşturmak amacıyla başlatılan etkinlikler sürüyor. Bu çerçevede Engelsiz Yaşam Merkezi hizmet binası içerisinde bulunan sinema salonunda İhsan Tangülü İlkokulu öğrencilerine Ters Yüz adlı sinema filmi izlettirildi. Filmini izleyen miniklerin keyfi, yüzlerine yansıdı.

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