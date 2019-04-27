Öğrenciler, "Tasarım ve Beceri" atölyesiyle öğreniyor

Elazığ'ın Palu ilçesinde bir ilkokulda oluşturulan "Tasarım ve Beceri" atölyesinde öğrencilerin hazırladığı el becerileri sergilendi.

2023 Milli Eğitim Bakanlığı vizyon belgesinde yayınlanan ve önümüzdeki yıl pilot uygulamalar ile eğitim hayatına geçecek olan Tasarım ve Beceri Atölyeleri açılmaya başlandı. Elazığ'ın Palu ilçesinde de kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Palu ilkokulunda kuruluna atölyede öğrencilerin hazırladığı el becerileri sergilendi. Serginin açılışana Kaymakam Mustafa Demir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fahri Alakaş, öğretmenler, öğrenciler ile veliler katıldı.Tasarım ve Beceri Atölyesinde öğrenciler tarafından yapılan ve sergilenen Ebru, halı dokuma, resim, seramik boyama, guiling, ile özgün çalışmalar beğeni topladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Fahri Alakaş,"2023 Milli Eğitim Bakanlığı vizyon belgesinde yayınlanan ve önümüzdeki yıl pilot uygulamalar ile eğitim hayatına geçecek olan Tasarım ve Beceri Atölyelerinin Palu ilçesinde ilki açmanın mutluluğunu yaşamaktayız. Tasarım-Beceri Atölyeleri ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde ortak bir amaç doğrultusunda tasarlanmış, çocuğun özellikle elini kullanmasını önemseyen, mesleklerle ilişkilendirilmiş işliklerdir. Zorunlu ders saatleri ve çeşitleri tüm kademelerde azaltılarak, temel derslerde derinleşilebilmesi, kişiselleştirme yapılabilmesi ve uygulama etkinliklerinin yurutulebilmesi için gereken zaman sağlanmış olacaktır.Bu atölyelerdeki etkinlikler bilim, sanat, spor ve kültür odaklı yapılandırılacaktır. Çocuklar soru çözme, konu anlatımı gibi bir eğitim anlayışından üretim yapmayı, etkileşimi, derinleşmeyi öne çıkaran bir müfredat anlayışına yönelecektir”dedi.

Okul Müdürü Yılmaz Boyraz ise," Öğrencilerimizin akademik başarılarının yanında kişisel becerilerini ortaya çıkarıp geliştirmek, özgün tasarımlar meydana getirmelerini sağlamak amacıyla yerel imkanlarla okulumuz bünyesinde böyle bir atölye oluşturduk"diye bilgi verdi.