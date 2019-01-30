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Öğrenciler, tatilde bilimsel atölye çalışmalarına katılıyor

Elazığ’da öğrenciler gruplar halinde yarı yıl tatilinde de bilim merkezinde bilimsel atölye çalışmalarına katılıyor.

Elazığ'da öğrenciler gruplar halinde yarı yıl tatilinde de bilim merkezinde bilimsel atölye çalışmalarına katılıyor.


İl Özel İdaresi Bilim Merkezi, yarıyıl tatilinde de bilim meraklısı 10-14 yaş aralığındaki öğrencilere kapısını açık tutuyor. Bilim Merkezi Çocuk ve Genç Bilim Akademisi Kış Okulu kapsamında gerçekleştirilen bilimsel atölye çalışmaları, yoğun ilgi görüyor. Yarıyıl tatilinin daha verimli geçmesi için planlanan atölye çalışmalarında öğrenciler hem eğlenceli vakit geçiriyor, hemde öğreniyor. Hergün sabah ve öğlen olmak üzere iki grup halinde 5 gün boyunca etkinliklere katılan öğrenciler, bilimsel faaliyetleri öğrenmenin kendilerini mutlu ettiğini ifade ediyor.

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