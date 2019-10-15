Öğrenciler turnuva gelirini Mehmetçik Vakfına bağışladı

Elazığ'da Gazi Ortaokulu öğrencileri düzenledikleri futbol turnuvasının gelirini Mehmetçik Vakfına bağışladı.

Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak ve terör koridorunu temizlemek için terör örgütü PKK, YPG, PYD'ye yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatına ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'dan da destekler devam ediyor. Bu kapsamda Gazi Ortaokul öğrencileri, okulda futbol turnuvası düzenledi. Öğrenciler, 10 takım arasında düzenlenen futbol turnuvasının gelirlerini Mehmetçik Vakfına aktararak destekte bulundu.

Mehmetçik Vakfına destek vermek için turnuva düzenlediklerini belirten Beden Eğitimi Öğretmeni Resul Aytaç, “Bu fikrin asıl babası benim kız çocuklarımız. 36 sınıfımızı katılımı ile gerçekleştirdiğimiz bir turnuva. Şuan da yaklaşık olarak Mehmetçik adına topladığımız gelirimiz bin TL'ye yaklaştı. İnşallah bugün de 400-500 TL gelirse bizim için güzel olur. Sınırda şuan da eşinden, çocuğundan ve annesinden ayrı olan Mehmetçiğimizin yanında olalım diye düşündük. Biraz değerlerimize sahip çıkalım. Amacımız tamamen onların yanında olduğumuzu göstermektir” dedi.

20 gün önce böyle bir futbol turnuvası yapacaklarına karar verdiklerini ifade eden öğrencilerden Harun Emir Aydın, “Hocalarımızla konuşup böyle bir istekte bulunduk, hocalarımızda bize karşı koymadı. 10 ekiple başladık. 100 kişi olduk 7-A ile 7-B finale kaldı. Sınırdaki operasyon için de arkadaşlarla beraber harçlıklarımızı yardım ile onlara göndermeye planlıyoruz” diye konuştu.