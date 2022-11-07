Öğrencilerden anlamlı proje, Şehit Fethi Sekin utulmadı

Elazığ'da üniversite öğrencileri tarafından hazırlanan sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde şehit Fethi Sekin unutulmadı. Şehit Sekin'in kabrini ziyaret eden öğrenciler aynı zamanda sokak hayvanlarını besledi.

Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencileri tarafından ‘Fethi Sekin İçin Sev' adlı sosyal sorumluluk projesi başlatıldı. Proje çerçevesinde öğrenciler, Dr. Öğretim Görevlisi Mehmet Fatih Çakar koordinesinde Baskil ilçesine gitti. Öğrenciler ilk olarak İzmir'de bölücü terör örgütü üyeleri ile çatışmaya giren, teröristleri etkisiz hale getirip onlarca insanın canını kurtaran şehit polis memuru Fethi Sekin'in kabrini ziyaret etti. Kabir başında Kur'an-ı Kerim okuyup dua eden öğrenciler ardından sokak hayvanları için ilçe merkezine geçti. Yaptıkları mama kaplarını ilçenin farklı noktalarına konumlandıran öğrenciler, içlerine doldukları mamalar ile sokak hayvanlarını besledi. Yapılan proje ve öğrencilerin duyarlılığı herkese örnek oldu.

Vatan, millet, bayrak ve şehitlerin kutsal bir değer olduğunu aktaran öğrencilerden Fethi Yılmaz, “Bizlerin asli görevi ise bu kutsal değerlere sahip çıkmaktır. Bugün şehidimizi anıp, sokak hayvanlarını beslemek istedik. Amacımız hem yardım severliği hem de hayvan sevgisini insanlarımıza aşılamaktır. Hiçbir şehidimiz unutulacaktır” dedi.

Anlamlı bir proje olduğunu dile getiren öğrencilerden Gülşah Cirit, “Bizler İletişim Fakültesi olarak düzenlemiş olduğumuz sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde şehidimiz Fethi Sekin'in kabrini ziyaret ettik. Ardından sokak hayvanlarını besledik. Ben kabre ilk defa geliyorum. Çok değişik duyguları içerisindeyiz” diye konuştu.

Sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde Baskil ilçesine geldiklerini aktaran Taha Bozkurt, “Şehidimiz Fethi Sekin'in kabrini ziyaret ettik. Hayvanları besledik. Buraya ben ilk defa geliyorum. Değişik duygular içerindeyiz. Kesinlikle ziyaret edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Kelimeler kifayetsiz kalıyor. Sokak hayvanlarını besledik. Kedi ve köpeklere mamalar verdik. Kış günlerindeki soğuklarda onlara yardım edilmesi gerektiğini bir kez daha hatırladık. Elazığ halkından ricam, herkes evinin önüne bir kap su ve mama koysun. Sokak hayvanlarımızın ihtiyaçlarını giderelim. Soğuk kış günlerinde destek olalım” şeklinde konuştu.