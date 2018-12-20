Öğrencilerden "Hayat Paylaştıkça Güzel" kampanyası

Elazığ'ın Palu ilçesinde ilkokul öğrencileri,değerler eğitimi kapsamında topladıkları gıda malzemelerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Palu İlköğretim Okulunda değerler eğitimi kapsamında öğretmenlerin koordinasyonuyla “Hayat Paylaştıkça Güzel” kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında öğrenciler, ihtiyaç sahipleri için gıda başta olmak üzere çeşitli malzemeler toplandı. Toplanan malzemeler, kutulara konularak ihtiyaç sahiplerine verildi.

Değerler eğitimi kapsamında 'Yardımlaşma' konusunu seçtiklerini belirten Okul Müdürü Yılmaz Boyraz, “Bu kapsamında öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimizin katılımlarıyla 'Hayat Paylaştıkça Güzel' yardım kampanyasını başlattık. Bu kampanya ile öğrencilerimize yardımlaşma duygusunu aşılamaya çalışırken diğer taraftan ihtiyaç sahibi ailelere bir nebzede olsa destek olmuş olduk" dedi.

Öğretmenlerinin başlattığı yardım kampanyasına tüm öğrenci arkadaşlarıyla katılmaya çalıştıklarını aktaran öğrencilerden Elif Ece ise, “Yardım etmek çok güzel bir duygu, mutluyum” ifadelerini kullandı.

Öğrencilerinden Mehmet Zülküf Erginöz'da “Okulumuzda her ay bir değerimizi öğreniyoruz. Kasım ayı değerimiz yardımlaşmaydı. Bir ay boyunca topladığımız yardım malzemelerini öğretmenlerimizle paketleyip ilçemizdeki ihtiyaç sahiplerine dağıttık. Bu çalışma ile paylaşmayı, yardım etmeyi, başkalarını da düşünmeyi öğrendik” diyerek düşüncelerini aktardı.