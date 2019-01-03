Öğrencilerden, Hayır Çarşısına anlamlı bağış

Elazığ'da öğrenciler tarafından toplanıp hazırlanan kırtasiye ve giyim malzemelerinin olduğu paketler, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için 'Hayır Çarşısı'na bağışlandı.

Özel bir okulun öğrencileri farkındalık projesi kapsamında okul yönetimi ve ailelerinin desteği ile giyecek ve kırtasiye ürünlerinin yer aldığı yardım paketleri hazırladı. Hazırlanan yardım kutularını öğrenciler kendi elleriyle Elazığ Belediyesi 'Hayır Çarşısı' ekiplerine teslim etti. Malzemelerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı belirtildi.

Yardıma ihtiyacı olanlara bir nebzede olsa faydalı olabilmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten öğrenciler, proje kapsamında belirli aralıklarla aynı yardımları tekrar gerçekleştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Yardım etkinliğinin öğrenciler tarafından büyük bir istekle gerçekleştirildiğini belirten Okul Aile Birliği Başkanı Başak Meral Gündüz, amaçlarının öğrencileri yardım konusunda duyarlı davranmaya teşvik etmek olduğunu kaydetti.