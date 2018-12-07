Öğrencilerden hayır çarşısına kıyafet bağışı

Elazığ'da orta okul öğrencileri başlattıkları kampanya ile getirdikleri kıyafetleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için ‘Hayır Çarşısı'na bağışladı.

Şehit Cuma Dağ Ortaokulu öğrencileri “Dolabında Durmasın Sokakları Isıtsın” projesi başlatarak anlamlı bir çalışma yaptı. Proje kapsamında öğrenciler kullanmadıkları fazla kıyafetleri getirerek okulda topladı. Daha sonra çok sayıdaki kıyafetler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için Elazığ Belediyesi ‘Hayır Çarşısı'ndan gelen ekibe teslim edildi.

Proje kapsamında bir ay içerisinde çok sayıda kıyafet topladıklarının belirten okulun Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübü Başkanı Sude Aksu,"Topladığımız kıyafetleri Elazığ Belediyesi Hayır Çarşısı'na gönderdik. Hayır Çarşısı'nda görevli abilerimiz ablalarımız ise bu kıyafetleri temiz ve ütülü bir şekilde ihtiyaç sahibi arkadaşlarımıza ulaştıracaklar. Projemizin yürütülmesinde emeği geçen bütün öğretmenlerimize okul idaremize ve proje ortağımız Elazığ Belediyesi'ne katkılarından dolayı teşekkür ediyorum”dedi.

Öğrenciler, aileleri ve öğretmenlerin projeye büyük destek verdiğini aktaran Okul Müdürü Akif Çelik ise, karşılıksız iyilik yapmayı, çevrelerine karşı duyarlı olmayı, zayıf ve kimsesizlerin korumayı amaç edindiklerini kaydetti.