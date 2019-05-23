Öğrencilerden, ihtiyaç sahiplerine yardım paketi

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde ortaokul öğrencileri topladıkları yardım malzemelerini ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı.

Kovancılar Eti Holding ve Kovancılar İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, yardımlaşmanın önemine dikkat çekmek için kampanya başlattı. Kampanya kapsamında toplanan gıda malzemelerini öğrenciler kendi elleriyle öğretmenleri eşliğinde paketledi. Daha sonra paketler öğrenci, öğretmen ve mahalle muhtarları eşliğinde ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

Her iki okulun Müdürü İshak Şakar;" İçinde bulunduğumuz Ramazan ayı dolayısıyla infak duygusu ile yardımlaşma bilincinin oluşması ve öğrencilerimize sosyal sorumluluk bilinci aşılanması adına böylesi bir çalışmayı yaptık. İki okulumuzun öğrencileri, işbirliği yaparak bu çalışmayı gerçekleştirdik. Yardım kampanyamıza destek veren başta öğrencilerimiz olmak üzere, öğretmenlerimize, velilerimize ve muhtarlarımıza teşekkür ediyorum”dedi.

Ramazan ayının yardımlaşma aşçısından önemli olduğunu belirten öğrenciler ise, okulda hazırladıkları kolileri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdıklarını ve bir nebzede olsa yardımcı olabilmenin kendilerini mutlu ettiğini aktardı.