Öğrencilerden, işitme engelli çocuklar için anlamlı çalışma

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde bir araya gelen öğrenciler, kitap ayraçları yaparak işitme engelli öğrencilere işitme cihazı almak için satışa çıkardı.

İlçedeki Eti Holding Ortaokulu ile İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Elâzığ'da eğitim gören işitme engelliler okulundaki öğrenciler için, 3 Aralık Dünya Engelliler günü kapsamında çalışma başlattı. Çalışma kapsamında öğretmenler ve öğrenciler okulda kitap ayraçları yaptı. Yapılan kitap ayraçlarını satışa çıkaran öğrenciler, elde edilecek gelirle işitme cihazı alıp, işitme engelliler okulundaki öğrencilere hediye edeceği belirtildi.

Çalışma hakkında bilgi veren Türkçe öğretmeni Ayşe Bulut, ”Hayatı paylaşmak için engel yok,dünyama ses ol diyerek başladığımız bu yardım çalışmasında yaptığımız kitap ayraçlarını satarak işitme engelli öğrenciler için cihaz almaya karar verdik ”dedi.

Okul öğrencilerinden Rezzan Bulut ise: “Öğretmenlerim ve arkadaşlarımla yaptığımız kitap ayraçlarını satarak Elazığ'da eğitim gören işitme engelli öğrencilere yardım edeceğiz. Bu yardım çalışmasıyla paylaşmanın ve merhametin ne kadar önemli olduğunu öğrendim”diye konuştu.