Öğrencilerden Mehmetçiğe asker selamı

İçişleri Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen 'Biz Anadoluyuz' projesi kapsamında 12-15 yaş aralığındaki 55 çocuk ve 4 öğretmen Gümüşhane'den Elazığ'a geldi.Keti gezen öğrenciler, İl Jandarma Komutanlığını'da ziyaret etti. Çocuklar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Gökhan İnan tarafından karşılandı. Çocuklarla yakından ilgilenen İnan, daha sonra çeşitli hediyeler verdi.Hediyeleri alan çocuklar, “Barış Pınarı Harekatında” görevli olan Mehmetçiğe asker selamı gönderdi.

Öğretmenler, proje koordinatörleri ve çocuklar, jandarmaya güzel ve anlamlı faaliyetlerinden dolayı teşekkür etti.