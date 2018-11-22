Öğrencilerden Rektöre, öğretmen sürprizi

Dr. Kutbeddin Demirdağ'a öğretmen sürprizi yaptı.

FÜ Eğitim Fakültesi Konferans Salonunda öğretmenler günü nedeniyle program düzenlendi.Programa, FÜ Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erol Asiltürk, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Öğrenciler, Rektör Demirdağ'a da bir sürpriz yaptı.Demirdağ'ın lisede matematik öğretmeni olan Hacı İbrahim Yıldız'ı programa davet ederek gelmesini sağladı. Demirdağ'da, öğretmeni Yıldız'ı karşısında görünce duygulanarak, okul yıllarındaki anılarını öğrenciler ile paylaştı.

Öğretmeni Yıldız'ın Elazığ'da birçok kişiye emek vermiş bir hoca olduğunu anımsatan Rektör Prof.Dr. Demirdağ, kendisinin de bugüne gelmesinde emeği ve katkısı olduğunu aktardı.

1977 yılında Elazığ lisesinde öğretmen olarak göreve başladığını belirten Hacı İbrahim Yıldız ise, bugünün kendisi için çok anlamlı olduğunu dile getirdi.

Programda, Rektör Demirdağ, fakülte tarafından hazırlanan plaketi öğretmeni Yıldız'a verdi.