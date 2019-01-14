Öğrencilere bağımlılık semineri

Elazığ'da öğrencilere yönelik "sigara ve teknoloji bağımlılığı" ile ilgili seminer verildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Elazığ Ortaokulu öğrencilerine bağımlılıkla mücadele eğitimi veridi. 25 öğrencinin katıldığı programda Sosyal Hizmet Uzmanı Murat Kaya sigara bağımlılığı ve zararları hakkında bilgi verdi. Eğitim Formotoru Özge Kıran ise teknoloji bağımlılığını anlattı.

Hayatın arkadaşlarla güzel olduğunu belirten İl Müdürü Suat Kenc, “Aile ve sosyal hizmetler bakanlığının güzel bir sözü var. Arkadaş ekranda değil akranla olur. Telefon psikolojik ve fizyolojik gelişiminize aykırı bir dünyayı da içiriyor. Bu yaşta bilmemeniz gereken çok fazla şeyler öğreniyorsunuz. Artık iddiadan kumara birçok şeye telefonda ulaşım kolaylaştı. Büyüklerinizin izni ve haberi olmadan sitede numarada bir iletişiminizin olmaması lazım. Bugün geldiğimiz noktada akraba ilişkileri bitmiş durumdadır. Hatta kardeş kuzun ilişkileri bile bitti” dedi.

Uyuşturucu madde bağımlılık konusunda konuşan İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürlerinden Metin Özgen, “Türkiye Yeşilay derneği tarafından bakanlığımız ile yaptığımız çalışmalar sonucunda kurumumuza bağlı hayat boyu öğrenme birimi tarafından bu çalışmalar devam etmektedir. Rehberlik eğitim tarafından 5 tane rehber öğretmen ilimize gelmiştir. İlimizdeki öğretmenler, 142 okulda 44 bin 336 tanede öğrenciye seminer veriyor”ifadelerini kullandı.