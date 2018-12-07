Elazığ'da öğrencilere ‘Başarıda Moral ve Motivasyon' konferansı verildi.

Elazığ Belediyesi tarafından öğrencilere yönelik ‘Başarıda Moral ve Motivasyon' konferansı düzenlendi. Konferansta Eğitimci- Yazar Doç. Dr. Halit Ertuğrul, öğrencilere moral ve motivasyon hakkında bilgi verdi. 2 saat sürende konferansta Doç. Dr. Ertuğrul, çeşitli hayat hikayelerinden de örnekler aktardı.

Öğrencilerin 2 konu için başarılı olmaları gerektiğini belirten Eğitimci- Yazar Doç. Dr. Halit Ertuğrul, “ Türkiye'deki anne babalar kendi gelecekleri için değil, sadece çocuklarının başarılı olmaları için çalışıyor. Bunun için öncelikle öğrenci olarak anne ve babalarımızı mutlu etmek için başarılı olmalıyız. Başarılı olmamız için ikinci nedenimiz ise ömür boyu ayaklar altında gezmemek ve kimseye muhtaç olmamaktır" dedi.

Öğrencilere başarmaktan başka çarelerinin olmadığını dile getiren Doç. Dr. Ertuğrul, "Bugün yeniden bir karar vermeliyiz. Bütün zorluklara rağmen anne ve babalarımızı mutlu etmek için başarılı olmalıyız" diye konuştu.

Konferans sonrası Doç. Dr. Ertuğrul, okurlarına kitaplarını imzaladı.