Öğrencilere "Fiziksel Aktivite "etkinliği

Elazığ'da öğrencilere yönelik "Fiziksel Aktivite" etkinliği gerçekleştirildi.

İl Sağlık ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde pilot olarak seçilen okullardan Ahmet Kabaklı Anadolu lisesinde teşvik ve farkındalık oluşturmaya yönelik öğrencilerle "Fiziksel Aktivite" etkinliği düzenlendi.Okulda ilk ders saatinden önce yapılan etkinlikte öğrencilere basit kültür fizik egzersizleri yaptırıldı.İdareci ve öğretmenlerin de yer aldığı aktivite de obezite, sağlıklı ve hareketli yaşamaya dikkat çekildi. Etkinliğe öğrencilerin yanı sıra İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Ali Atar, Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Birim Sorumlusu Uzm. Dr. İrem Bulut,birim personelleri, Okul Müdürü Murat Koç'ta katıldı.

Başlatılan uygulamanın il genelindeki bütün okullarda çocukları terletmeyecek basit kültür fizik hareketlerinin haftanın 2 ya da 3 günü, 3-7 dakikalık olacak şekilde yaptırılması, yapılacak olan fiziksel aktivitenin okul müdürlerinin inisiyatifi, okulun mevcut şartları, hava şartları doğrultusunda sınıf içinde veya bahçesinde, beden eğitimi veya ders öğretmeni eşliğinde uygulamaya konulacağı belirtildi.