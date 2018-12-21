Öğrencilere, reklamcılık anlatıldı

Reklam prodüksiyon firmalarından birinin iki bilinen ismi Uygar Kutlu ve Mustafa Şafak Sezgin, FÜ İletişim Fakültesi öğrencileri ile reklam atölyesi için bir araya geldi. FÜ İletişim Fakültesinden mezun öğrenciler tarafından kurulan ve Elazığ'da faaliyet gösteren bir prodüksiyonun da katkıları ile gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, profesyonel manada bir reklam fikri geliştirilmesi ve prodüksiyon aşamalarının nasıl gerçekleştiğini birinci ağızdan dinledi. Prof. Dr. Mustafa Temizer Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, sektörde önemli bir tecrübeye sahip olan Uygar Kutlu ve Mustafa Şafak Sezgin,öğrencilerin hazırladıkları reklam senaryolarını tek tek değerlendirdi. İkili, öğrencilerin fikirlerini nasıl geliştirebilecekleri konusunda da tecrübelerini paylaştı.

Elazığ'da çekimlerine başlanan bir internet dizisinin çalışmalarına da katılan Mustafa Şafak Sezgin," Elazığ'a ilk kez geliyoruz, inşallah bundan sonra farklı etkinliklerde yine burada oluruz. Bugün çok hevesli bir grup arkadaş ile çalışma imkanı bulduk. Umuyorum ki onlar için de verimli bir çalışma olmuştur. İnşallah bu ilgilerini kaybetmeden, sürekli kendilerini geliştirerek hedefledikleri yerlere ulaşırlar”dedi.

Çekimlerine başlanan 'Az Farkla Dışarı' dizisi hakkında da konuşan Sezgin,"Daha önce farklı bir proje vesilesi ile tanıştığımız arkadaşlarımız Elazığ için önemli bir işe girişmiş. Özellikle internet mecrası,dizi sektöründe ezberleri bozacak işler yapılabilmesine imkan sağlıyor. Biz de elimizden geldiğince böyle bir projeye destek vermek istedik, ilk gün çekimlerinde yanlarında olduk. Elazığ için önemli bir iş. Dizi sektörünün büyük bölümü İstanbul'da bulunuyor, Anadolu'da yapılacak işlerde Elazığ'ın öncelikli bir yere sahip olabilmesini ya da en azından herhangi bir dizi veya sinema filmi projesinin burada rahatlıkla çekilebileceğini ispatlaması açısından, sektördeki yapımcılar için ciddi bir kanıt olacak. Bakalım biz de merakla bekliyoruz, zaten tür olarak absürd komedi çok fazla denenmiş değil ülkemizde, ekibin önemli bir bölümü de zaten iletişim fakültesi öğrencilerinden oluşuyor onların deneyim kazanması açısından da önemli, inşallah herkes için çok pozitif bir etki oluşturacak diye umuyoruz”ifadelerini kullandı.