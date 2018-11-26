Elazığ'da, öğretmenler huzurevi sakinlerine kitap okudu.

İl Milli Eğitim ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından, ‘Okuyamayana Biz Okuruz' projesi kapsamında etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında öğretmenler Gazi Huzurevi sakinlerine kitap okudu. Etkinlikte kurum müdürleri de yaşlılara kitap okudu.

'Elazığ Her Yerde Okuyor' ve ‘Okuyamayana Biz Okuyoruz' projesi kapsamında huzurevinde özel ilgiye ihtiyaç duyan bireylere yönelik kitap okuma etkinliklerini gerçekleştirdiklerini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, “Proje kapsamında Elazığ ilinde görev yapan gönüllü öğretmenler, öğrencileri ile birlikte Çocuk Evleri Sitesi ile Gazi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerini her hafta ziyaret ederek kitap okuyor.Aynı zamanda çeşitli hediyeler götürüyorlar. Böylece ilgi gereksinimi duyan bireylerin yalnız olmadığı hissettiriliyor. İlerleyen süreçte, yeni kurumlar ve yeni gönüllü öğretmenlerin projeye dahil edilmesini de planlıyoruz" dedi.

Gazi Huzurevi'de kalan vatandaşların, maddi ve manevi ihtiyaçlarının bakanlık tarafından karşılandığını dile getiren Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Suat Kenç ise;" Ancak ömrünün son yıllarını, güzel etkinlikler ile vakit geçirebilme, kaliteli bir yaşam olması için de sohbet edecek kişilere ihtiyaçları var. Bu kapsamda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü nezdinde öğretmenler, buradaki yaşlılara, kitap okuyorlar. Kitap okurken de dertleşiyorlar. Onların buradaki dertlerini azaltıyorlar. Bundan sonraki süreçte bu projeye kurumumuz olarak gerekli desteği vereceğiz. Bu kaliteli hizmetlerin devamını diliyoruz"ifadelerini kullandı.