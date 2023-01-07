Oğuzhan Yazıcı ve Fatih Kıran ES Elazığspor'da

Transfer tahtasını açmak için yoğun çaba harcayan ES Elazığspor, Kırşehir Belediyespor'dan Fatih Kıran ve Zonguldak Kömürspor'dan stoper Oğuzhan Yazıcı'yla her konuda anlaştı.

Ara dönem hazırlıklarına Elazığ'da devam eden Entegre Solar Elazığspor, Kırşehir Belediyespor'dan kanat oyuncusu Fatih Kıran'dan sonra, Zonguldak Kömürspor'dan Oğuzhan Yazıcı'yla da el sıkıştı. Transfer tahtasını açabilmek için yoğun çaba harcayan ES Elazığspor yönetimi, bir yandan da futbolcularla görüşmeler yapıyor. Fatih Kıran ve Oğuzhan Yazıcı ara dönem hazırlıkları çerçevesinde Elazığ'da takımla birlikte çalışmalarını devam ettiriyor.

Fatih Kıran kimdir?

1993 Almanya doğumlu olan tecrübeli kanat oyuncusu, orta sahanın her iki kanadında da görev yapabiliyor. DG Sivasspor kariyeriyle Türkiye kariyerine başlayan Fatih, sırasıyla Göztepe, Sivas Belediyespor, Körfezspor, Bandırmaspor, Yomraspor, Nevşehir Belediyespor, 23 Elazığ FK ve son olarak Kırşehir FK formaları giydi. Fatih Kıran sezonun ilk yarısında 17'si lig, 3 de Ziraat Türkiye Kupası maçında sahada yer aldı.

Oğuzhan Yazıcı kimdir?

1991 Yalova doğumlu olan Oğuzhan, Çanakkale Dardenelspor'da başlayan profesyonel kariyerinde İstanbulspor, Manisa Bş. Belediyespor, Uşakspor, Düzcespor, Kırşehir Bld., Ergene Velimeşespor ve son olarak Zonguldak Kömürspor takımlarında forma giydi. Bu sezonun ilk yarısında TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 12 maça çıkan tecrübeli oyuncu kariyeri boyunca 220 resmi müsabakada görev yaptı.