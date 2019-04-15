Okçulukta derece alan öğrenciler, milli takıma girmek istiyor

Elazığ'da daha önce düzenlenen okçuluk turnuvasında birinci olan öğrenciler, Temmuz ayında yapılması planlanan Türkiye şampiyonasında derece elde edip milli takıma girmek istiyor.

Elazığ'da özel bir okulda eğitim gören öğrenciler, yönlendikleri okçuluk sporuna ilgi gösteriyor. 10 kişiden oluşan okçuluk takımındaki öğrenciler Temmuz ayında yapılacak Türkiye Şampiyonası için çalışmalarını yoğun tempoda sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde il genelindeki turnuvaya katılan öğrenciler, takım olarak derece elde etti. İl merkezinde düzenlenen okullar arası okçuluk müsabakalarına katılan ortaokul öğrencilerinden Ecem Nur Miğal, 2 sene üst üste yıldızlar kızlar kategorisinde Elazığ birincisi, ilk kez turnuvaya katılan Hamza Şekerdağ ise klasik yay küçük erkekler kategorisinde il birincisi oldu.

“Milli takıma girip ülkemizi temsil etmek istiyorum”

2 senedir okçulukla uğraştığını ve 2 yıl üst üste il birincisi olduğunu belirten 14 yaşındaki Ecem Nur Miğal, “Hedefim daha iyi çalışıp daha iyi yerlere gelmek. Temmuz ayında bir yarışma var. O yarışmaya iyi çalışıp, Elazığ'a birincilik getirmek istiyorum. Ok atmak, yaşamım bir parçası oldu. Ok atarken çok eğleniyorum. Hedeflerime emin adımlarla ilerliyorum. 2 birinciliğim var. Milli takıma girip, ülkemizi temsil etmek istiyorum. Ondan sonra Türkiye'yi uluslararası platformda temsil etmek istiyorum” dedi.

"Çok yüksek hedeflerim var"

Okçulukta ilk senesi olmasına rağmen birincilik elde ettiğini ifade eden 12 yaşındaki Hamza Şekerdağ ise “Derece yaptım. İyi bir ekiple çalışıyoruz. Hocamız ve arkadaşlarımız iyi. Arkadaşlarımızın çoğu derece yapmış. Okçulukta, çok yüksek hedeflerim var. Bölge birinciliği, Türkiye birinciliği ve uluslararası yarışmalarda da derece yapmak istiyorum. Hayalim ise uluslararası yarışmalarda ülkemi iyi temsil edebilmek ve bunu başaracağım” diye konuştu.

Öte yandan, okulda bir çok öğrenci de okçuluk sporuna yönelerek, öğretmenleri eşliğinde her fırsatta eğitim yapıyor.