Okul Sporları Basketbol Müsabakaları sona erdi

Elazığ'da 220 sporcunun katılım sağladığı Basketbol Gençler Kız-Erkek İl Şampiyonası Müsabakaları sona erdi.

Okul Sporları 2022-2023 yılı faaliyet programında yer alan Basketbol Gençler Kız-Erkek İl Şampiyonası Müsabakaları tamamlandı. Yakup Kılıç Spor Salonu'nda başlayan ve 16 erkek takım ile 4 kız takım olmak üzere 220 sporcunun katılım sağladığı basketbol gençler il şampiyonası sona erdi. Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları düzenlenen törenle takdim edildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yaptığı açıklamada, “Yoğun bir katılım ile başlayan Basketbol Gençler Kız-Erkek il şampiyonası 2 Ocak itibari ile tribünleri dolduran sporseverler eşliğinde son bularak Basketbol Gençler Kız-Erkek il şampiyonları belli oldu. Basketbol Gençler Kız-Erkek il şampiyonasında derece alan takımlarımızı tebrik eder, grup müsabakalarında başarılar dileriz” ifadelerini kullandı.