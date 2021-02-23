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Okuma yazma öğrenen kursiyerlere sertifikaları verildi

Elazığ’da okuma-yazma kursunu başarıyla bitiren kursiyerlere sertifika verildi.

Elazığ'da okuma-yazma kursunu başarıyla bitiren kursiyerlere sertifika verildi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı okuma yazma seferberliğini kapsamında il genelinde kurslar düzenlenmeye devam ediyor. Bu kapsamda İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Halk Eğitim Merkezi'nde okuma- yazma kursu açıldı.Kursu başarıyla bitirenlere sertifikaları verildi. Düzenlenen sertifika töreninde kursiyerler belgelerini Vali Yardımcı Abdulkerem Abbasoğlu ve Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk'ün elinden aldı.


Sertifikasını alan kursiyerlerin ilkokul diploması için yeniden ikinci aşama kurslara kaydedileceği bildirildi.

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