Olcay Orak: “Federasyon doğru olanı yaptı”

Elazığ İl Özel İdare basketbol takımı Başantrenörü Olcay Orak, Türkiye Basketbol Federasyonu'nun aldığı ligleri sonlandırma kararını doğru bulduğunu söyledi.

Türkiye Basketbol Ligleri'nde sonlandırma kararı sonrası Bayanlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Elazığ İl Özel İdare Başantrenör Olcay Orak, sürecin herkesi yıprattığına dikkat çekerek, federasyonun doğru bir karar aldığını dile getirdi.

Sağlık her şeyden önce gelir diyen Orak, “Salgın ülkemizde yavaş yavaş etkisini azaltsa da tedbirleri elden bırakmamakta fayda var. Bir süredir gündemdeydi basketbolda liglerin devam etmeyeceği zaten. Federasyon başkanımız Hidayet Türkoğlu bu kararı açıkladı. Doğru olan yapıldı. Sonuçta sağlık her şeyden önce gelir. Avrupa'ya gidecek olan takımlar federasyon kararıyla belirlenecek. FIBA geçtiğimiz günlerde bir katılım puantaj tablosu gönderdi kulüplere. O karara göre biz 8. sırada yer alıyor ve Avrupa'ya gitmeye hak kazanıyoruz. Ama süreç nasıl gelişir, Basketbol Federasyonu nasıl bir karar alır bilemiyoruz tabi” şeklinde konuştu.