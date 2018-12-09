Öldürülen doktor için tören düzenlendi

Elazığ'da öldürülen Doç. Dr. Mustafa Girgin için bugün tören düzenlendi.

Olay, dün akşam saatlerine merkeze bağlı Nailbey Mahallesi Tuncay Sokak'ta bulunan bir apartmanın 5. katındaki öğrenci evinde meydana geldi. İddiaya göre, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencisi Fatih Şemsettin A. (23), sevgilisi pratisyen doktor Ç.G.B. ile birlikte aralarındaki sorunu görüşmek üzere Genel Cerrah Doç. Dr. Mustafa Girgin'i evine çağırdı. Evde çıkan tartışmada Girgin bıçaklanarak öldürüldü. Tıp öğrencisi ve doktor sevgilisi gözaltına aldı.

2 çocuk babası Doç.Dr. Girgin için bugün görev yaptığı Fırat Üniversitesi Hastanesi morgu önünde tören düzenlendi. Törende 7 yaşındaki kızı Ahsen'in babasının tabutuna bakışı ve sarılıp öpmesi yürekleri dağladı.

Son zamanlarda toplumda şiddet sarmalının ileri düzeyde olduğunu belirten FÜ Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, “Her gün televizyonlarda izliyoruz yol vermedin çek adamı vur, ters baktı git adamı vur. Bu tür olaylar bizim kültürümüzde ve inanç sistemimizde olmaması gerekiyor. Şiddeti herkesin reddetmesi gerekiyor. Şiddete başvuran herkesi kınaması gerekiyor. Olay gerçekten çok üzücü. Hayatının baharında genç bir kardeşimizi menfur bir olay sebebiyle kaybetmiş bulunuyoruz. Allah gani gani rahmet eylesin” dedi.

Kelimelerin tükendiği yerde olduklarını ifade eden İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Cahit Polat ise, "Allah herkese akıl fikir versin. Nereye kadar. İnsanların saygılı olması lazım. Bu işler bizi çok üzüyor. Allah Mustafa Hocamıza rahmet eylesin" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Girgin'in naaşı morgdan alınarak tekbirlerle cenaze aracına konulup, İzzetpaşa Camisi'ne götürüldü.

Törene, AK Parti Belediye Başkan adayı Şahin Şerifoğuları, FÜ Rektörü Prof.Dr. Kutbeddin Demirdağ, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Cahit Polat, üniversite personeli, hastane çalışanları, sevenleri, yakınları, ailesi, askeri erkan ve emniyet personelleri katıldı.