Öldürülen doktor son yolculuğuna uğurlandı

Elazığ'da öldürülen Doç. Dr. Mustafa Girgin son yolculuğuna uğurlandı.

Dün akşam Nailbey Mahallesi Tuncay Sokak'ta bir apartmanın 5. katındaki öğrenci evinde meydana gelen olayda, iddiaya göre Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencisi Fatih Şemsettin A. (23), sevgilisi pratisyen doktor Ç.G.B. ile birlikte aralarındaki sorunu görüşmek üzere Genel Cerrah Doç. Dr. Mustafa Girgin'i evine çağırdı. Evde çıkan tartışmada Girgin bıçaklanarak öldürüldü. Tıp öğrencisi ve doktor sevgilisi gözaltına alınarak tutuklanırken, Doç. Dr. Mustafa Girgin için çalıştığı hastanede tören düzenlendi. Hastanede düzenlenen törenin ardından Doç. Dr. Girgin'in naaşı İzzetpaşa Camii'ne getirildi. Girgin için ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Girgin'in naaşı Harput Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze namazına FÜ Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Cahit Polat, üniversite ve hastane personeli, sevenleri, yakınları ile ailesi katıldı.