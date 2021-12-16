İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Oltaya balık değil martı takıldı

Elazığ’da balıkçının oltasına saldıran martı kancaya takıldı.

Elazığ'da balıkçının oltasına saldıran martı kancaya takıldı. Balıkçı tarafından kenara çekilerek kurtarılan martı tekrar doğaya bırakıldı.


Keban Baraj gölü kıyısına balığa giden Fatih Yayar, oltasına ‘rapala' isimli maket balığı takarak suya attı. O sırada gök yüzünde balık arayan martı, maket balığı görerek saldırıya geçti. Maket balığı ağzına alan martı, kancaya takıldı. Durumu fark eden Yayar, martıyı kıyıya çekti. Kancadan kurtarılan martı ardından tekrar doğaya salındı.


Olayı anlatan Fatih Yayar, “Balık tutmak için rapala diye adlandırdığımız maket balığı suya attığımda gök yüzünde yavru balık arayan martı anı inişe geçti. Benim yeme saldıracağını anlayınca hızlı hızlı çekmeye başladım. Ama martı daha hızlı bir şekilde yeme atak yapınca yemi kurtaramadım. Daha sonra martıyı kurtarmak için kıyıya kadar çekip kurtardım. Doğaya geri saldım” dedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.